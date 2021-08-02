Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпийские игры — 2020, 2 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

2 августа в десятый день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 8 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День десятый, 2 августа. Расписание телетрансляций

03:00. Лёгкая атлетика. «Россия 1».

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. «Матч ТВ».

08:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Россия – Чили. «Матч ТВ».

08:15. Гандбол. Женщины. Испания — Россия. «Россия 1».

08:20. Волейбол. Женщины. Россия — Турция. Первый канал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. «Матч ТВ».

09:30. Велоспорт. Трек. Первый канал.

10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. «Россия 1».

11:00. Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах. «Матч ТВ».

11:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. «Матч Арена».

12:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Испания — Россия. «Матч Игра».

12:15. Греко-римская борьба. Первый канал.

13:25. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация. «Россия 1».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.