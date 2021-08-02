Олимпийские игры — 2020, 2 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

2 августа в десятый день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 8 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.
Олимпийские игры в Токио. День десятый, 2 августа. Расписание телетрансляций
03:00. Лёгкая атлетика. «Россия 1».
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. «Матч ТВ».
08:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Россия – Чили. «Матч ТВ».
08:15. Гандбол. Женщины. Испания — Россия. «Россия 1».
08:20. Волейбол. Женщины. Россия — Турция. Первый канал.
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. «Матч ТВ».
09:30. Велоспорт. Трек. Первый канал.
10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. «Россия 1».
11:00. Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах. «Матч ТВ».
11:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. «Матч Арена».
12:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Испания — Россия. «Матч Игра».
12:15. Греко-римская борьба. Первый канал.
13:25. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация. «Россия 1».
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