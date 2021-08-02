Лучница Светлана Гомбоева: люди, которые меня критикуют, подсвечивают мои боли

Российская лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, рассказала об отношении к хейтерам.

«Хейтеры. Я отработала на 10 из 10, как говорит Пётр Осипов. Но в душе всё равно кошки скребут от комментариев недоброжелателей. Меня беспокоил этот вопрос. А ответ прост. Да! У меня были ожидания! У меня были цели, и я ставила планку, которую хочу перепрыгнуть! А где ожидания, там и разочарование. И все те люди, которые критикуют меня за показанный результат на Играх, всего-навсего подсвечивают мне мои боли. Они не хорошие и не плохие. Они помогают мне прожить эти эмоции. Я ранимая, в этом моя слабость. А то, что я это принимаю — моя сила!

Ведь я человек. С чувствами и с переживаниями. В этом году я дебютировала на трёх соревнованиях. Это этап Кубка мира в Лозанне, чемпионат Европы в Анталье и Олимпийские игры в Токио. И да, везде у меня есть медали! Два золота, серебро и бронза в личном и командном зачёте. И этот результат меня устраивает! Привычные принципы мышления заставляют обесценить полученный результат. Максимализм — моё всё. Чего бы я ни достигла — мне мало. Забыть о полученном, смотреть вперёд на следующий старт. Но! Я выбираю другую жизнь! Я выбираю быть в моменте и наслаждаться! Я выбираю быть благодарной! Я выбираю любить себя!» — написала Гомбоева.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Гомбоевой.