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«Лузеры Олимпиады опять квакают». Губерниев — о словах американской пловчихи про россиян

«Лузеры Олимпиады опять квакают». Губерниев — о словах американской пловчихи про россиян
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание американской пловчихи Лилиан Кинг о российских спортсменах. Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира намекнула на то, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.

«Что-то лузеры Олимпиады в Токио опять квакают», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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