Польша готова принять белорусскую легкоатлетку Тимановскую

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что государство готово дать белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище и помочь ей с продолжением карьеры.



«Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей, кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», — сказал Яблоньский.



Тимановская должна была выступить за сборную Беларуси на Олимпиаде в Токио в беге на 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, поэтому тренеры команды решили задействовать в эстафете Тимановскую.



В социальных сетях легкоатлетка возмутилась решением тренеров, так как она не была готова выступить на этой дистанции. Тимановскую попытались депортировать в Беларусь, исключив из олимпийской сборной. МОК взял ситуацию под контроль.

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