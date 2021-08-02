Польша готова принять белорусскую легкоатлетку Тимановскую

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что государство готово дать белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище и помочь ей с продолжением карьеры.
«Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей, кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», — сказал Яблоньский.
Тимановская должна была выступить за сборную Беларуси на Олимпиаде в Токио в беге на 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, поэтому тренеры команды решили задействовать в эстафете Тимановскую.
В социальных сетях легкоатлетка возмутилась решением тренеров, так как она не была готова выступить на этой дистанции. Тимановскую попытались депортировать в Беларусь, исключив из олимпийской сборной. МОК взял ситуацию под контроль.
- 2 августа 2021
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:38
-
10:34
-
10:32
-
10:27
-
10:22
-
10:22
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:01
-
08:58
-
08:49
-
08:41
-
08:39
-
08:29
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
07:54
-
07:44
-
07:35
-
07:29
-
07:23
-
07:17
-
07:06