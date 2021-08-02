Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ-2020

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В 1/8 финала они обыграли испанскую пару Пабло Эррера Аллепус / Адриан Гавира Кольядо со счётом 2:0 (22:20, 21:17).

На групповом этапе россияне победили победили мексиканскую пару Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс.

Соперники Красильникова и Стояновского в четвертьфинале станут известны позже.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград.