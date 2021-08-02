Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ-2021 в пляжном волейболе

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ-2020
Комментарии

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В 1/8 финала они обыграли испанскую пару Пабло Эррера Аллепус / Адриан Гавира Кольядо со счётом 2:0 (22:20, 21:17).

На групповом этапе россияне победили победили мексиканскую пару Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс.

Соперники Красильникова и Стояновского в четвертьфинале станут известны позже.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград.

Новость по теме
Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал ОИ в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021