Анастасия Войнова — о бронзе на ОИ: я очень рада, потому что история напряжённая

Российская велогонщица на треке Анастасия Войнова пообщалась с журналистами после завоевания бронзовой награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Поздравлять ли с бронзой? Наши мнения разделились, я очень рада, потому что история напряжённая. Если честно, китаянки меня не удивили. Это Китай, я говорила со своим тренером, все говорили, что основные конкурентки — немки, я сказала: «Подождите, вы забыли про Китай»", — передаёт слова Войновой корреспондент «Чемпионата».

Напомним, россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В заезде за третье место российские велогонщицы оказались быстрее соперниц из Нидерландов.



Результат сборной России — 32.252, голландки финишировали на 0,252 секунды позже.



Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — у национальной команды Германии.

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