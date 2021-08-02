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Немов объяснил, почему Денис Аблязин взял лишь серебро при одинаковых баллах с победителем ОИ-2021

Немов объяснил, почему Аблязин завоевал лишь серебро при равных баллах с победителем ОИ
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал результаты соревнований в опорном прыжке у мужчин на Олимпиаде в Токио и объяснил распределение медалей. Россиянин Денис Аблязин завоевал серебро. Золото с аналогичным результатом (14,783) выиграл представитель Южной Кореи Чэ Хван Син

«Сейчас объясню, почему при одинаковом количестве баллов мы остались с серебряной медалью. У корейского гимнаста база первого прыжка была 6,0, а у Дениса — 5,6 — при этом вторые прыжки у них были одинаковые. По сегодняшним правилам считают следующим образом: если одинаковые оценки, но база у тебя выше — ты побеждаешь. К нашему сожалению, база Дениса была ниже — мы проиграли», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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