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Немка Алине Роттер-Фокен выиграла золото ОИ-2021 в соревнованиях по борьбе

Немка Алине Роттер-Фокен выиграла золото ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе
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Представительница Германии Алине Роттер-Фокен выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 76 кг. В финале она победила американку Аделину Марию Грэй со счётом 7:3.

Обладательницами бронзы стали Ясемин Адар из Турции и Цянь Чжоу из Китая.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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