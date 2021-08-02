Российские синхронистки выступали в купальниках с изображением балалайки вместо медведей

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина украсили свои купальники изображением балалайки вместо запрещённых медведей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Олимпиаде запрещено.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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