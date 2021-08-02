Губерниев: на купальниках наших девушек-синхронисток можно было даже мавзолей нарисовать

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на костюмы, в которых выступили российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
«Решение по купальникам наших девушек кажется странным, но девчонки молодцы. Можно было нарисовать матрёшку, балалайку или Спасскую башню. Можно было бы на радость соперницам даже нарисовать мавзолей, но главное — дух, который есть у нашей сборной. Ситуация непростая, мы добираем медали, но не хватает золотишка. Наши виды, такие как синхронное плавание, художественная гимнастика — на них надежда. Я верю в девушек, верю в тренеров, все наши за время пандемии стали ещё сильнее. Все нюансы не должны выбить их из колеи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 августа 2021
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:30
-
18:54
-
18:48
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:48
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:15
-
16:08
-
16:07
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:54