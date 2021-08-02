Губерниев: на купальниках наших девушек-синхронисток можно было даже мавзолей нарисовать

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на костюмы, в которых выступили российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Решение по купальникам наших девушек кажется странным, но девчонки молодцы. Можно было нарисовать матрёшку, балалайку или Спасскую башню. Можно было бы на радость соперницам даже нарисовать мавзолей, но главное — дух, который есть у нашей сборной. Ситуация непростая, мы добираем медали, но не хватает золотишка. Наши виды, такие как синхронное плавание, художественная гимнастика — на них надежда. Я верю в девушек, верю в тренеров, все наши за время пандемии стали ещё сильнее. Все нюансы не должны выбить их из колеи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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