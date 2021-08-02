Депутат Свищёв: американке Байлз нельзя выступать на Олимпиаде

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о решении американской гимнастки Симоны Байлз выступить в женских соревнованиях на бревне в рамках Олимпиады в Токио после её снятия с командного многоборья.

«Все спортсмены должны быть в равных условиях. Почему Байлз можно употреблять препараты, которые запрещены для остальных? То, что у неё есть некое заболевание… Мы ей очень сочувствуем, но такой недуг, к сожалению, может быть у каждого. Дело ведь в другом: из-за того, что американка принимает препараты, помогающие побороть болезнь, она получает преимущество перед другими спортсменами. Это точно неправильно. Нельзя.



По происходящему на Олимпиаде мы не можем судить — можем лишь рассуждать. Не знаем истинных причин снятия американки, да и вряд ли нам расскажут. Что получается? Происходит странная манипуляция — это факт. Имеет ли право она выступать наравне с другими спортсменами? Моё мнение: не имеет — препараты дают ей определённый гандикап в соревнованиях с соперниками.



Возвращение Байлз — странное решение. Пусть нам объяснят: почему она ушла? Действительно ли ей разрешили принимать препараты? Вопросов полно, а ответов нет. Мы ждём объяснений. Особенно должны знать соперницы скандальной американки», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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