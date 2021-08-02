Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер обратилась к МОК после выступления в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Хаббард стала первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде.
«Я осознаю, что из-за моего участия на этих Играх возникают споры. И поэтому я особенно хотела бы поблагодарить МОК, потому что я думаю, его позиция действительно подтверждает приверженность организации принципам олимпизма. МОК утверждает, что спорт является чем-то доступным для всех, что он инклюзивен», — приводит слова Хаббард Metro.
43-летняя спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.
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