BSSF: к родителям белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской выехали силовики

Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) сообщил, что к родителям легкоатлетки Кристины Тимановской в Климовичи выехали силовики из Минска. «Предположительно», — добавил BSSF в своём «телеграм-канале», ссылаясь на слова бабушки спортсменки.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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