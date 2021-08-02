CAS отклонил апелляцию Кристины Тимановской по поводу её отстранения от Олимпиады-2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской по поводу её отстранения от Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) национальным олимпийским комитетом Беларуси.

Напомним, спортсменка должна была выступить на ОИ на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

«Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

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