Американский доктор: трудно поверить, что Далалоян смог так быстро поправиться
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Cпециалист в области спортивной медицины и ортопедии доктор Роберт Андерсон прокомментировал восстановление российского гимнаста Артура Далалояна после травмы — разрыва ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле, а уже в конце июля завоевал золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Трудно поверить, что Далалоян смог так быстро поправиться и сохранить силы для участия в соревнованиях такого уровня. Это чудо. Это поразительно, и это выходит за рамки нормы», — приводит слова американского доктора The Wall Street Journal.
Врачи предрекали, что после операции Артур Далалоян сможет восстановиться только через год.
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