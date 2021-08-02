Американский доктор: трудно поверить, что Далалоян смог так быстро поправиться

Cпециалист в области спортивной медицины и ортопедии доктор Роберт Андерсон прокомментировал восстановление российского гимнаста Артура Далалояна после травмы — разрыва ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле, а уже в конце июля завоевал золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Трудно поверить, что Далалоян смог так быстро поправиться и сохранить силы для участия в соревнованиях такого уровня. Это чудо. Это поразительно, и это выходит за рамки нормы», — приводит слова американского доктора The Wall Street Journal.

Врачи предрекали, что после операции Артур Далалоян сможет восстановиться только через год.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме Артур Далалоян заявил, что рисковал здоровьем на ОИ-2020