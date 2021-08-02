Муж Тимановской объяснил своё решение покинуть Беларусь на фоне скандала на ОИ-2020

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, по какой причине решил покинуть Беларусь на фоне скандальной ситуации, произошедшей с его женой на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

«Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в «Инстаграме». Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Беларуси и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи.

Никто со мной не связывался из руководства страны. Уехать — моё решение. В настоящий момент нахожусь на территории Украины. Встретимся здесь. Тут у нас есть знакомые, которые на первое время могут помочь, пока я не смогу приехать к супруге», — приводит слова Зданевича RT.