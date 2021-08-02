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Ромашина — об инциденте с музыкой: мы выступали под 13-м номером, ничего удивительного

Ромашина — об инциденте с музыкой: мы выступали под 13-м номером, ничего удивительного
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Российская синхронистка Светлана Ромашина высказалась по поводу инцидента с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Синхронисткам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.

«Мы выступали под 13-м номером, поэтому ничего удивительного. Нам один раз свистнули — мы не услышали, второй — тоже. Только с третьего раза услышали, когда нам сказали: «Светлана!» Тогда мы поняли, что уже можно шевелиться и нужно что-то делать, как-то двигаться дальше. Сейчас это, конечно, уже забавно вспоминать, но интересное начало Олимпийских игр.

Мы хотели показать разных пауков — и достаточно весёлых, и дерзких, и в какой-то степени воинственных. Мне кажется, что это удалось в целом передать в образе. Каждый видит своих пауков, кто-то их боится, кому-то понравится наш образ. Кому как по душе», — сказала Ромашина в эфире канала «Россия 1».

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