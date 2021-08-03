Госсекретарь США отреагировал на скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал скандальный инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.

«Режим Лукашенко намеревался совершить ещё один акт репрессий на международном уровне, пытаясь заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать лишь за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, посягают на базовые права человека. Это недопустимо», — написал Блинкен в своём «твиттере».

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.