The Telegraph — об ОИ-2020: да, русские идут. Но их нельзя так называть

В британской газете The Telegraph вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены лишены права выступать под государственным флагом, который заменили на флаг Олимпийского комитета России (ОКР), в случае победы звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«На их (российских спортсменов. — Прим. «Чемпионата») груди — эмблема белого, красного и синего цветов в порядке, совпадающем с цветами флага самой большой страны мира. Да, русские идут. Но их нельзя так называть.

Трудно себе представить более грубое нарушение спортивной справедливости, чем то, что описано в докладе Макларена о русском допинге. Там говорится не только о систематическом обмане, но и о вовлечённости государства, а также о неудачных попытках это скрыть.

Их команда по синхронному плаванию и вовсе перешла черту. Им запретили надевать купальники с изображением медведя», — отмечается в статье.

Новость по теме Российские синхронистки нанесли на купальники балалайки вместо запрещённых медведей

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.