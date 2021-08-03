Немов: Нагорный просто взял и сделал, а другие упали. Никто на Олимпиаде не дарит медаль

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал завоевание Никитой Нагорным бронзы Олимпиады в Токио в соревнованиях на перекладине.
«Никита выглядел таким, каким мы хотим его видеть. Он поставил жирную точку своим выступлениям на этой Олимпиаде. Очень непредсказуемый турнир получился, а перекладина очень коварная. В финал попали выдающиеся гимнасты, а Никита сделал свою лучшую перекладину и в доскок. Вот так бы в многоборье и всё было бы хорошо. Я хочу поздравить Никиту с таким достойным выступлением на этой Олимпиаде.
Что касается падений других атлетов, никто просто так ничего не дарит на Олимпиаде. Можно абстрактно сказать, что Нагорному подарили медаль, но ясно одно — можно быть выше на три головы, но выйти, ошибиться, упасть, и всё. Всё решают нервы, класс и уровень работы. Никита отработал на все 100 процентов, и к нему нет вопросов. Вопросы есть к тем, кто, к счастью или сожалению, упали и не выполнили свою работу. А Никита просто подошёл и сделал», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 августа 2021
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