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Швед Арман Дюплантис выиграл золото ОИ-2021 в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис выиграл золото ОИ-2020 в прыжках с шестом
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Обладатель мирового рекорда, шведский легкоатлет Арман Дюплантис выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках с шестом. Серебряным призёром стал американец Кристофер Нильсен. Бронза досталась бразильцу Тьяго Бразу.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,02.
2. Кристофер Нильсен (США) — 5,97.
3. Тьяго Браз (Бразилия) — 5,87.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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