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Гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги выступления на Олимпиаде-2021, выложив пост в «Инстаграме»

Гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги выступления на ОИ-2020, выложив пост в «Инстаграме»
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Российский гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), в частности, поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в упражнениях на перекладине. Также Нагорный стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье и олимпийским чемпионом в командном первенстве.

Публикация доступна в «инстаграме» Никиты Нагорного.

«Закончился третий день финалов в отдельных видах! Сегодня была только одна задача –наслаждаться Олимпийскими играми и своим выступлением. Были, конечно, разные проблемы за это время, сегодня из СМИ вы всё узнаете. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был сегодня с нами и продолжал болеть до последнего. И сегодня я доволен своим выступлением, наконец-то!», — написал Нагорный в своём «инстаграме».

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