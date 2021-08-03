Гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги выступления на ОИ-2020, выложив пост в «Инстаграме»

Российский гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), в частности, поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в упражнениях на перекладине. Также Нагорный стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье и олимпийским чемпионом в командном первенстве.
Публикация доступна в «инстаграме» Никиты Нагорного.
«Закончился третий день финалов в отдельных видах! Сегодня была только одна задача –наслаждаться Олимпийскими играми и своим выступлением. Были, конечно, разные проблемы за это время, сегодня из СМИ вы всё узнаете. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был сегодня с нами и продолжал болеть до последнего. И сегодня я доволен своим выступлением, наконец-то!», — написал Нагорный в своём «инстаграме».
- 3 августа 2021
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