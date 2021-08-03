Российские синхронистки потребуют отстранения диджея, виновного в инциденте на ОИ-2020

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под чьим руководством выступают синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, рассказала, какие действия будут предприняты относительно диджея в связи с инцидентом с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония). Синхронисткам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась; спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.
«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», — приводит слова Данченко Mash в своём «телеграм-канале».
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- 3 августа 2021
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