Двукратную чемпионку Игр в Токио Бацарашкину в Омске встретили песней из сериала «Ведьмак»
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Двукратную чемпионку Олимпийских игр в Токио Виталину Бацарашкину по прилёте в Омск встретил русский народный хор. Он исполнил песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
Ролик можно посмотреть на странице в «твиттере».
Во время соревнований у российской спортсменки на шее был кулон с символом из игры «Ведьмак». Создатели этой игры подключились к поддержке спортсменки и даже поздравили её с победой на Олимпиаде.
Новость по темеДвукратной чемпионке Олимпиады-2020 в Токио Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта
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