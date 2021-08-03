Двукратную чемпионку Игр в Токио Бацарашкину в Омске встретили песней из сериала «Ведьмак»

Двукратную чемпионку Олимпийских игр в Токио Виталину Бацарашкину по прилёте в Омск встретил русский народный хор. Он исполнил песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Ролик можно посмотреть на странице в «твиттере».

Во время соревнований у российской спортсменки на шее был кулон с символом из игры «Ведьмак». Создатели этой игры подключились к поддержке спортсменки и даже поздравили её с победой на Олимпиаде.

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