У Сергея Шубенкова выявлен частичный надрыв ахилла левой ноги
Поделиться
У российского легкоатлета Сергея Шубенкова по итогам магнитно-резонансной томографии выявлен частичный надрыв ахилла на левой ноге, сообщает «РИА Новости».
Напомним, сегодня, 3 августа, Сергей Шубенков должен был выйти на старт третьего квалификационного забега на 110 м с барьерами, но из-за травмы принял решение сняться с Олимпиады-2020.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Новость по темеСергей Шубенков не выступит на Олимпиаде в Токио
Комментарии
- 3 августа 2021
-
20:10
-
19:48
-
19:41
-
19:31
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
17:06
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
15:59
-
15:59
-
15:58
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:31
Партнерский контент