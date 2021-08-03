У Сергея Шубенкова выявлен частичный надрыв ахилла левой ноги

У российского легкоатлета Сергея Шубенкова по итогам магнитно-резонансной томографии выявлен частичный надрыв ахилла на левой ноге, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 3 августа, Сергей Шубенков должен был выйти на старт третьего квалификационного забега на 110 м с барьерами, но из-за травмы принял решение сняться с Олимпиады-2020.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.