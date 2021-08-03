Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпийских играх – 2020
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Трёхкратный призёр летних Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Ефимова не отобралась на Игры на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.
Публикация доступна в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
«Спасибо тем, кто всё это время был рядом и верил. За позитив и негатив, за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее», — написала Ефимова в своём «инстаграме».
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Отметим, что в Токио сборная России по плаванию завоевала пять медалей и прервала серию в 25 лет без побед на Играх.
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