Тренер Тимановской: Кристина – сложный и эгоцентричный человек

Леонид Сафронников, личный тренер белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, высказался о скандальной ситуации вокруг подопечной, произошедшей на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Ну она такой, непростой человек, сложный, эгоцентричный. Склонна была к поступкам таким, иногда даже необъяснимым. Человека попросили пробежать там в эстафете, да? И после этого такая тирада в интернете… Ну к чему она? Не понимаю. Я не могу объяснить мотивацию этого её поступка», — приводит слова Сафронникова «Прессбол».

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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