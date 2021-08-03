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Губерниев высказался о скандале с белорусской легкоатлеткой Тимановской на Олимпиаде 2021

Губерниев высказался о скандале с белорусской легкоатлеткой Тимановской на Олимпиаде-2020
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальной ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Вообще интересы спортсменов каждый раз должны ставиться во главу угла. Если человек готовится, скажем, бежать 100 метров, потом 200 метров. И бежать 400 метров из-за того, что кто-то не приехал? Давайте тогда ещё ей погрести за кого-то или в пулевой стрельбе выступить», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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