Стал известен соперник женской сборной России по гандболу в полуфинале ОИ-2020

Женская сборная Норвегии по гандболу в четвертьфинале олимпийского турнира победила команду Венгрии со счётом 26:22.

За выход в финал Олимпиады в Токио норвежки поспорят с россиянками, которые обыграли сборную Черногории — 32:26. Полуфиналы состоятся 6 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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