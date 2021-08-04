Гандболистка Владлена Бобровникова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал ОИ в Токио
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Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева обыграли команду Черногории со счётом 32:26.
«Мы в полуфинале Олимпийских игр! Следующий бой против сборной Норвегии! Комментарии тут излишни! Всё надо доказывать на гандбольной площадке. Всё в наших руках! P.S. Девочки, вы у меня большие умницы, продолжаем и наращиваем обороты!» — написала Бобровникова.
Пост доступен в «инстаграме» Владлены Бобровниковой
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.
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Комментарии
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