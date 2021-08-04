Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Гандболистка Владлена Бобровникова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал ОИ-2021 в Токио

Гандболистка Владлена Бобровникова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал ОИ в Токио
Комментарии

Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева обыграли команду Черногории со счётом 32:26.

«Мы в полуфинале Олимпийских игр! Следующий бой против сборной Норвегии! Комментарии тут излишни! Всё надо доказывать на гандбольной площадке. Всё в наших руках! P.S. Девочки, вы у меня большие умницы, продолжаем и наращиваем обороты!» — написала Бобровникова.

Пост доступен в «инстаграме» Владлены Бобровниковой

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
«Браво, девоньки!» Гандболистка Анна Сень отреагировала на выход в полуфинал Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021