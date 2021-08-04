Легкоатлетка Тимановская: я люблю Беларусь и не предавала её. Это мой дом

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, прокомментировала этот инцидент.
«Я очень счастлива, что Польша готова оказать мне помощь и что я не осталась одна в такой сложной ситуации. Сейчас я чувствую себя уже намного лучше. Мне удалось поспать около шести часов, потому что последние трое суток я спала, наверное, около десяти часов и чувствовала себя не очень комфортно.
Если я смогла прилететь на Олимпиаду, значит, я прошла медицинский осмотр, я в полном порядке, я полностью здорова (Белорусский олимпийский комитет заявлял, что Тимановскую хотели депортировать на родину из-за плохого состояния здоровья. — Прим. «Чемпионата»). Мои родители остались в Беларуси, и моей маме скорее всего пытался кто-то звонить. Я попросила её, чтобы она просто не отвечала на телефонные звонки. Мой отец болен и сейчас находится дома не в очень хорошем состоянии, потому что ему стало хуже. Утром я с ними созванивалась, они сказали, что с ним всё в порядке. Вечером планирую позвонить им ещё раз.
Абсолютно не было никаких мыслей даже, что я могу не вернуться в Беларусь. Я веду активную жизнь в «инстаграме», и даже там я делилась своими планами на ближайшее будущее — я писала, что по возвращении с Олимпийских игр мы с мужем собирались полететь на отдых, затем приехать в Беларусь. Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде. Поэтому я не думала, что эта ситуация может привести к политическому скандалу. Я очень хочу вернуться домой, потому что там остались все мои родственники, друзья. Я родилась в Беларуси, я очень люблю свою родину. Я не предавала свою родину, как об этом говорят. Это мой дом», — приводит слова Тимановской ВВС.
После того, как белорусские власти пытались депортировать спортсменку на родину за публичную критику тренерского решения в соцсетях, Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше. 4 августа она должна была лететь в Варшаву, но отправилась в Вену. Некоторые эксперты предполагают, что причиной такого решения стали соображения безопасности.
- 4 августа 2021
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