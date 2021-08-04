Губерниев отреагировал на финиш британки Джонсон-Томпсон с травмой ахилла

Российский ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на травму британской легкоатлетки Катарины Джонсон-Томпсон, которую она получила во время забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио, но всё равно дошла до финиша.
«Какая молодец. Вот это мужество! Похоже, ахилл травмировала», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Джонсон-Томпсон получила травму во время забега на 200 метров. Все спортсменки, принимавшие участие в забеге, давно финишировали, а она сидела, ожидая помощи. Но когда к ней прикатили коляску, она отказалась в неё садиться и потом доковыляла до финиша под овации трибун. Однако организаторы всё равно сняли спортсменку. Скорее всего, за то, что она вышла на чужую дорожку.
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