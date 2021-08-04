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Гимнаст Аблязин рассказал об отношении к спорной серебряной медали Олимпиады

Гимнаст Аблязин рассказал об отношении к спорной серебряной медали Олимпиады
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Российский гимнаст Денис Аблязин, занявший второе место в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио и завоевавший золотую медаль в команде, прокомментировал своё выступление. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Сообщений после серебра было много. Я объяснил всем людям правила и то, почему так произошло. Нет какой-то обиды и сожаления, ничего. Серебро есть серебро. Мы сделали командное золото, и это очень достойно, всё в порядке. Надеюсь, что сейчас моя невеста пришла куда надо, мне её сейчас предстоит найти. Народу нас встречает действительно много», — сказал Аблязин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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