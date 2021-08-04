Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер может завершить карьеру после неудачи в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии заявила, что может завершить карьеру после неудачного выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В первой попытке она не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на последнем месте. Напомним, Хаббард стала первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде.

«Всё, чего я хотела как спортсмен – это чтобы меня считали спортсменом. Возможно, пора начать думать о том, чтобы завершить карьеру и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. Надеюсь, что, просто присутствуя здесь, я смогу дать стимул другим трансгендерным женщинам», — приводит слова Хаббард Kyodo.

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