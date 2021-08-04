Российские гимнасты не решились исполнить гимн РФ по прилёте в Москву из-за санкций ВАДА
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Сборная России по спортивной гимнастике по прилёте в Москву с Олимпийских игр – 2020, которые проходили в Токио (Япония), не решилась исполнить гимн Российской федерации в аэропорту на фоне санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Не можем сейчас исполнить гимн из-за запрета, только после Олимпиады. Можем встретиться с болельщиками после Олимпиады, соберёмся с командой, если ребята захотят, исполним гимн в Шереметьево», — передаёт слова чемпиона Игр и капитана мужской команды Давида Белявского ТАСС.
На Олимпиаде в Токио сборная России по спортивной гимнастике завоевала 2 золота в мужском и женском командном многоборье и 5 личных награды.
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