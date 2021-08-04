Украинская легкоатлетка Рыжикова: мне стыдно за свою страну

Украинская бегунья Анна Рыжикова эмоционально высказалась о поддержке спортсменов на родине после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В беге на 400 метров с барьерами Рыжикова пробилась в финал, где заняла пятое место. Также в финале участвовала ещё одна украинка - Виктория Ткачук (6-е место). Участие двух легкоатлеток в финале ОИ в беге на 400 метров с барьерами — историческое достижение для Украины.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке (голландская бегунья, бронзовый призёр Игр-2020. – Прим. «Чемпионата») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая, тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама ищу себе средства восстановления, делаю всё с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла, которые мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», — приводит слова Рыжиковой «Обозреватель».

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