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Гамова критически высказалась о поражении российских волейболисток в 1/4 Олимпиады-2021

Гамова критически высказалась о поражении российских волейболисток в 1/4 Олимпиады-2020
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала поражение российских волейболисток от команды Бразилии в четвертьфинальном раунде Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянки уступили со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25) и завершили выступление на Играх.

«Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приёмом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке. У нас за этот год появились хорошие молодые игроки, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Гамовой ТАСС.

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