Каноистка Олеся Ромасенко объяснила своё 7-е место на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская каноистка Олеся Ромасенко прокомментировала выступление в финале Олимпиады в Токио на дистанции 200 м. Она заняла седьмое место.
«Ждала включения каноэ в олимпийскую программу с 2016 года. После Игр в Рио, когда это произошло, прыгала от счастья до небес. Счастлива, что мне удалось попасть на Олимпийские игры, очень сложно было отобраться в команду на чемпионате России. И пока только я смогла выступить в финале, где моими соперницами стали лучшие спортсменки.
Жаль, что заняла лишь седьмое место, ставила цель бороться за медаль. И возможности были, но я не смогла их реализовать. Делаю вывод, что я больше готова не к спринту, а к более длинной дистанции. Она у меня впереди – 500 метров", — цитирует Ромасенко пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
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