Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Каноистка Олеся Ромасенко объяснила своё 7-е место на Олимпиаде-2021 в Токио

Каноистка Олеся Ромасенко объяснила своё 7-е место на Олимпиаде-2020 в Токио
Комментарии

Российская каноистка Олеся Ромасенко прокомментировала выступление в финале Олимпиады в Токио на дистанции 200 м. Она заняла седьмое место.

«Ждала включения каноэ в олимпийскую программу с 2016 года. После Игр в Рио, когда это произошло, прыгала от счастья до небес. Счастлива, что мне удалось попасть на Олимпийские игры, очень сложно было отобраться в команду на чемпионате России. И пока только я смогла выступить в финале, где моими соперницами стали лучшие спортсменки.

Жаль, что заняла лишь седьмое место, ставила цель бороться за медаль. И возможности были, но я не смогла их реализовать. Делаю вывод, что я больше готова не к спринту, а к более длинной дистанции. Она у меня впереди – 500 метров", — цитирует Ромасенко пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Россиянка Ромасенко заняла 7-е место в гребле на каноэ на Олимпиаде, у украинки — бронза
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021