Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио принёс извинения сборной Украины за ошибку, допущенную на церемонии награждения призёров соревнований по синхронному плаванию. Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук, завоевавших бронзу, представили как спортсменок «Олимпийского комитета России».

По словам представителя оргкомитета Масы Такайи, ошибка была допущена диктором, называвшим страны на французском языке.

«Это была чисто производственная ошибка. Мы приносим извинения за это», — цитирует Такайю Inside the Games.

Золотые медали выиграли российские синхронистки – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла). Серебро у китаянок – Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла.

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