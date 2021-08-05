Ватерполистка Прокофьева о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио (Япония) с командой США со счётом 11:15.

«Обидно до слёз, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — приводит слова Прокофьевой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.

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