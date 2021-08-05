Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ватерполистка Прокофьева о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства

Ватерполистка Прокофьева о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства
Комментарии

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио (Япония) с командой США со счётом 11:15.

«Обидно до слёз, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — приводит слова Прокофьевой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале Олимпиады-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021