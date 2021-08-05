Трансгендерная женщина-тяжелоатлет Хаббард завершила карьеру после неудачи на Олимпиаде

Первая трансгендерная женщина в истории олимпийского движения тяжёлоатлетка из Новой Зеландии Лорель Хаббард объявила о завершении карьеры.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно. Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни. Я не уверена, что быть образцом для подражания — это то, к чему я когда-либо могла бы стремиться, вместо этого я надеюсь, что, просто приняв участие в Играх, я смогу обеспечить подобным мне людям некоторое чувство поддержки», — приводит слова 43-летней Хаббард RTE.

Лорель Хаббард выступала на Олимпиаде в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять штангу в трёх подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно. У Хаббард есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин.

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