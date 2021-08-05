Евгения Медведева: россияне выходят на старт с любыми проблемами и бьются за победу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к теме ментального здоровья, которую подняла на Олимпийских играх в Токио американская гимнастка Симона Байлз, снявшаяся с командного многоборья после неудачного прыжка.

«Симона Байлз — великолепная спортсменка, хочется ей пожелать справиться со всеми её проблемами. Я бы не хотела комментировать её ситуацию, потому что плохо с ней знакома. Стараюсь больше следить за нашими атлетами. Но наверняка у неё были причины поступить так, как она поступила. Я думаю, что в США нормально отнеслись к проблеме ментального здоровья Симоны. Я видела в интернете, что американские СМИ оправдывали её решение.



Как было бы с российским спортсменом или со мной в подобной ситуации? Сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно разбираться, что там произошло. В прессе пишут разные версии. От себя могу сказать, что у наших такой менталитет, что они выходят на старт с любыми проблемами и бьются за победу. Яркий пример — Артур Далалоян. Или Никита Нагорный, у которого перед индивидуальными соревнованиями камень вышел из почек. А Мадина Таймазова? С такой страшной гематомой над глазом сражаться и завоевать медаль. Олимпиада в Токио подарила нам новых национальных героев! И вообще этот героизм начался ведь не вчера. Носов со сломанной рукой и его бронза на Олимпиаде 2004 года и ещё масса примеров», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

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