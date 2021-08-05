Олимпийский чемпион Рио Рамонов: на следующей Олимпиаде Найфонов будет первым

Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, Сослан Рамонов прокомментировал выступление Артура Найфонова на олимпийском турнире по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

«У Найфонова все было хорошо в схватке с Хасаном Яздани. Счет был равным, но в конце поединка он немного раскрылся и пропустил. Я думал, что это был тактический ход Артура, чтобы иранец не напирал на него и немного сбавить темп. В конце он должен был взорваться и забрать два балла.

У Найфонова большой потенциал, ему есть куда расти. На следующей Олимпиаде он станет чемпионом», – приводит слова Рамонова Metaratings.

В полуфинале Найфонов уступил иранскому борцу Хасану Яздани со счетом 1:7.

В схватке за бронзу российский борец одолел представителя Узбекистана Джавраила Шапиева со счетом 2:0.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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