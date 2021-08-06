Мария Киселёва прокомментировала золото Ромашиной и Колесниченко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва прокомментировала победу российских спортсменок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Первая золотая медаль на международном старте в синхронном плавании российской командой была выиграна в 1997 году. С того момента не было проиграно ни одного старта.
Несмотря на то, что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину и что соперники могут готовить тебе сюрпризы.
Это большая скамейка запасных, которая существует. Это развитие видов спорта в стране, в регионах и в школах. Это большое количество талантливых тренеров. Это большое количество детей и родителей, которые хотят быть похожими на Наталью Ищенко, на Светлану Ромашину, на всех других чемпионок, которые были до, которые есть сейчас и которые ещё будут. Это, безусловно, лучшие тренеры в мире», — приводит слова Киселёвой «RT на русском».
Напомним, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. К тому же, Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
- 6 августа 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:33
-
00:24
-
00:09
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:33
-
23:29
-
22:28
-
21:59
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35