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Мария Киселёва прокомментировала золото Ромашиной и Колесниченко

Мария Киселёва прокомментировала золото Ромашиной и Колесниченко
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва прокомментировала победу российских спортсменок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Первая золотая медаль на международном старте в синхронном плавании российской командой была выиграна в 1997 году. С того момента не было проиграно ни одного старта.

Несмотря на то, что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину и что соперники могут готовить тебе сюрпризы.

Это большая скамейка запасных, которая существует. Это развитие видов спорта в стране, в регионах и в школах. Это большое количество талантливых тренеров. Это большое количество детей и родителей, которые хотят быть похожими на Наталью Ищенко, на Светлану Ромашину, на всех других чемпионок, которые были до, которые есть сейчас и которые ещё будут. Это, безусловно, лучшие тренеры в мире», — приводит слова Киселёвой «RT на русском».

Напомним, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. К тому же, Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

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