Виталина Бацарашкина: когда стреляла на охоте, дед взял две утки, я — три

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала, что в тир её привёл дедушка.

«Один мой дедушка подарил мне пневматическую винтовку. Я из неё стреляла по баночкам в гараже. Другой дед заметил, что я хорошо стреляю, отстреливаю всех его знакомых (смеётся). И отвёл меня на стрельбу.

В 12 лет пришла в профессиональную стрельбу. Могу сказать, что дед меня вёл на пневматическую винтовку. Мы пришли, и нам сказали, что тренера по винтовке нет, она на соревнованиях. И поэтому меня взяли попробовать на пистолет. Через месяц вернулась тренер по винтовке, но было поздно. Работавшая со мной на пистолете Наталья Ивановна Кудрина сказала: «Нет, не отдам!» Так я и закрепилась в пневматическом пистолете.

Ходила ли с дедом на охоту? В шесть лет ходила. Но тогда, конечно, не стреляла (смеётся). А когда научилась стрелять? Один раз получилось сходить, но не более того. После этого никогда не ходила, потому что не было времени из-за тренировок и соревнований. В тот единственный раз, когда я стреляла на охоте, дед взял две утки, я — три. Вот такой у нас счёт (смеётся)», — приводят слова Бацарашкиной «Известия».