Виталина Бацарашкина: когда стреляла на охоте, дед взял две утки, я — три

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала, что в тир её привёл дедушка.
«Один мой дедушка подарил мне пневматическую винтовку. Я из неё стреляла по баночкам в гараже. Другой дед заметил, что я хорошо стреляю, отстреливаю всех его знакомых (смеётся). И отвёл меня на стрельбу.
В 12 лет пришла в профессиональную стрельбу. Могу сказать, что дед меня вёл на пневматическую винтовку. Мы пришли, и нам сказали, что тренера по винтовке нет, она на соревнованиях. И поэтому меня взяли попробовать на пистолет. Через месяц вернулась тренер по винтовке, но было поздно. Работавшая со мной на пистолете Наталья Ивановна Кудрина сказала: «Нет, не отдам!» Так я и закрепилась в пневматическом пистолете.
Ходила ли с дедом на охоту? В шесть лет ходила. Но тогда, конечно, не стреляла (смеётся). А когда научилась стрелять? Один раз получилось сходить, но не более того. После этого никогда не ходила, потому что не было времени из-за тренировок и соревнований. В тот единственный раз, когда я стреляла на охоте, дед взял две утки, я — три. Вот такой у нас счёт (смеётся)», — приводят слова Бацарашкиной «Известия».
- 6 августа 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:33
-
00:24
-
00:09
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:33
-
23:29
-
22:28
-
21:59
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35