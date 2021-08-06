Рекордсмен мира Йоанн Динис сошёл с дистанции из-за проблем с желудком

Легкоатлет Йоанн Динис, которому принадлежит мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 50 км, снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио,.

Француз начал дистанцию на 50 км на Олимпиаде, однако по ходу соревнований был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Как сообщается в «твиттере» World Athletics, это решение было связано из-за проблем с желудком.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.