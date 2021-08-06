Елена Исинбаева прокомментировала поражение на выборах главы комиссии спортсменов МОК
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала поражение на выборах главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. По итогам голосования её обошла двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, финская экс-хоккеистка Эмма Терхо.
«Доброе утро! Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, ещё не время. P. S. Это о выборах председателя комиссии спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
На Олимпиаде в Токио сборная России на данный момент занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.
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