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Елена Исинбаева прокомментировала поражение на выборах главы комиссии спортсменов МОК

Елена Исинбаева прокомментировала поражение на выборах главы комиссии спортсменов МОК
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала поражение на выборах главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. По итогам голосования её обошла двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, финская экс-хоккеистка Эмма Терхо.

«Доброе утро! Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, ещё не время. P. S. Это о выборах председателя комиссии спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

На Олимпиаде в Токио сборная России на данный момент занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.

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