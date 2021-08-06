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Французский каноист высказался о Тарновском, который отбыл дисквалификацию за допинг

Французский каноист высказался о Тарновском, который отбыл дисквалификацию за допинг
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Французский каноист Адриен Бар прокомментировал выступление в одном олимпийском заезде с представителем Молдавии Сергеем Тарновским, который отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Странное ощущение. Мы знаем, что у него был положительный допинг-тест, он отбыл четыре года дисквалификации, а теперь вернулся. Я знаю, что некоторые ребята, например, Себастьян Брендель, побеждали его, когда он ещё был на допинге. Так что победить его реально, даже если подозрения в допинге останутся», — приводит слова Бара Inside the Games.

В предварительном старте на дистанции 1000 м Тарновский занял первое место, Бар стал вторым. Оба спортсмена вышли в полуфинал.

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