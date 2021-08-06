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Стало известно, почему матч России на ОИ не переиграют, несмотря на допинг бразильянки

Стало известно, почему матч России на ОИ не переиграют, несмотря на допинг бразильянки
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Стало известно, почему результат четвертьфинального матча Олимпийских игр — 2020 в Токио между женскими волейбольными командами России и Бразилии не будет пересмотрен после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

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«Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды», — сообщил источник.

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

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