Рябых: Трефилов говорил, что Франция сильнее по технике, но у России с тактикой повеселее

Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Рябых поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр в Токио (Япония), куда ранее попала женская сборная России после победы над Норвегией со счётом 27:26.

«Девочки молодцы, видно было, что старались все и выкладывались. Игра заслуживает уважения, могу только добрые слова сказать. Умнички.

Что касается жёстких слов в начале турнира, есть люди, которые всегда говорят хвалебные слова. В связи с тем, чтобы кому-то понравиться. Первую игру действительно играли плохо, почему я или кто-то другой должны говорить, что хорошо?! Сегодня сыграли хорошо, значит хорошо. Сегодня ник кому нет претензий. Единственное, у нас никак не заиграет Бобровникова, Ведехина одна не выдерживает. Хорошо, что у нас есть ротация и это спасает. Сегодня Влада сыграла результативно и на команду, сбросила три или четыре хороших на линейную. Благодаря этому у нас больше игроков стали вкладываться в победу.

По сегодняшний день на Олимпиаде мне нравились три команды: Швеция, Голландия и Франция. Все эти команды отличались быстрым принятием сложных решений на больших скоростях. Плюс, у Франции очень большая техническая база. Правильно говорил Трефилов, что мы отстаём в этом плане, поэтому русский и советский гандбол был на тактике, тактический. Нет командной игры – мы проигрываем. Сейчас у нас в сборной начинают искать свободных игроков, создавать ситуации. Повеселее всё как-то», — сказал Рябых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.